Перелеты из "Пулково" в Тбилиси будут выполняться дважды в неделю — по средам и воскресеньям.

Улететь в Грузию из Петербурга можно также рейсами авиакомпании Red Wings, которая выполняет полеты в Тбилиси и Кутаиси, напоминает пресс-служба ВВСС.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 10 мая 2023 года отменил указ от 21 июня 2019 года о запрете на воздушные перевозки с территории РФ на территорию Грузии. Также был отменен запрет на продажу турпутевок.

Georgian Airways базируются в Тбилиси, является национальным перевозчиком Грузии. Флот авиакомпании состоит из среднемагистральных самолетов Boeing 737 и CRJ.