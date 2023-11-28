С соответствующей инициативой Хабиров выступил на встрече с главой Крыма Сергеем Аксеновым в ходе рабочей поездки на новые российские территории.

"В качестве знака уважения за труд наших ветеранов за счет бюджета республики мы субсидируем им турпутевки. Хотели бы приступить к организации поездок в Крым уже со следующего года", — приводит пресс-служба слова Хабирова.

Аксенов поддержал предложение главы Башкирии.

Кроме того, на встрече стороны обсудили перспективы строительства детского санатория "Юбилейный" в Евпатории, который был безвозмездно передан республике в 2017 году. Первоначально планировался капитальный ремонт корпусов, однако они оказались в аварийном состоянии, и было принято решение о строительстве современного санаторного комплекса для круглогодичного отдыха родителей с детьми.

"В 2023 году удалось провести работу по подготовке инженерных сетей. А в планах на 2024 год — приступить к строительству санатория. Радий Хабиров подчеркнул, что новый рекреационный центр станет настоящим украшением Евпатории", — отметили в пресс-службе.

С 2020 года в Башкирии реализуется проект "Башкирское долголетие. Туризм", направленный на повышение доступности туристских услуг для людей пенсионного возраста. Он представляет собой однодневные экскурсионные поездки по туристическим местам республики и посещение событийных мероприятий. С этого года участникам проекта предоставили возможность путешествовать за границу: Белоруссию и Абхазию. Эти туры — многодневные, часть расходов туристы оплачивают самостоятельно, часть компенсирует республика.

С 2020 по 2022 гг. в проекте приняли участие более 14 тыс. пенсионеров, в 2023 году планируется участие 20 тыс. человек.