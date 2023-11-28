"Проект по созданию кластера "Горская" имеет высокий инвестиционный потенциал. Речь идет о создании нового курорта, который станет центром притяжения жителей Петербурга и других регионов", — приводятся в сообщении слова губернатора Александра Беглова.

В сообщении отмечается, что проект круглогодичного курорта обсуждался в понедельник на совещании, которое провели помощник президента РФ Максим Орешкин и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

"Сейчас продолжается работа по вовлечению площадки "Горская" в инвестиционный оборот. Между комитетом по инвестициям, корпорацией "Туризм.РФ" и "Яхт-клубом Санкт-Петербурга" подписана дорожная карта по реализации проекта. Инвестору предоставлен земельный участок для строительства объекта водного спорта. В Генеральный план Петербурга внесены необходимые изменения, которые позволят создать объекты кластера", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, соглашение о намерениях развития туристического кластера "Горская" в Приморском районе Петербурга подписали на полях Петербургского международного экономического форума год назад.

Соглашение было заключено между правительством Петербурга, корпорацией "Туризм.РФ" и СПбРСОО "Яхт-клуб Санкт-Петербурга". Объем инвестиций в проект составит около 10 млрд рублей.

Кластер собираются создать на территории бывшей строительной площадки "Горская", ограниченной Кольцевой автомобильной дорогой, Приморским шоссе и Невской губой Финского залива.

Планировалось, что там могут появиться яхтенный порт с инженерно-технической инфраструктурой, многофункциональный развлекательный центр, общественно-деловое пространство, спортивные и туристические объекты.

В текущем году в рамках экономического форума в Петербурге состоялась презентация проекта-победителя открытого международного конкурса на разработку архитектурно-градостроительных решений территории "Горская". Согласно проекту, новый многофункциональный район расположится на 200 га.

Проект представил консорциум под лидерством ООО "Ваухаус" из Москвы.

Площадь обсуждаемой территории составляет 159 га, зоны развития — 126,8 га. Промышленная площадка образована в 1984 году как часть комплекса защитных сооружений от наводнений. На территории действует несколько зон с особыми условиями использования.