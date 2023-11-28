Эти предметы были задержаны при попытке вывоза за пределы Российской Федерации и представляют собой пять монет российского, английского и немецкого производства, охватывающие период истории с 1731 года по 1914 год.

Среди них также два предмета из фарфора — статуэтка "Людвиг" ("Мужчина в камзоле"), изготовленная в 1940-х годах на фабрике Вилли Альбота и Георга Кайзера (г. Кронах, Бавария) в технике так называемого "кружевного фарфора", и фруктовница, которая представляет собой изделие баварской фабрики Розенталя — одной из лучших в Европе в первой трети XX века.

Передаваемые предметы пополнят фонды "Нумизматика" и "Фарфор".