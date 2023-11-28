"28 ноября в 12:00 в зале прибытия состоится открытие комплекса "Reco Room", состоящего из двух капсул для сна и двух коворкингов", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в кабинках коворкинга можно будет зарядить гаджеты, поработать, посмотреть фильм или поиграть в компьютер перед вылетом. В капсулах для сна пассажиры смогут отдохнуть в ожидании полета.

Комплекс монтирует свердловская компания ООО "Айсдек". На сайте компании указано, что все кабинки полностью автономны, и могут использоваться без администратора.