"Будущие повара научились готовить тофу с гребешком в устричном соусе, блюдо из тофу "Принцесса на бобах", салат из кантофу", — говорится в сообщении.

Профессионалы рассказали, как правильно варить лапшу для WOK, как лучше заворачивать шаурму в лаваш и что такое хумус. Гостям мастер-класса также представили зефир на аквафабе сои четырех вкусов, соевый пудинг и другие блюда.

Отмечается, что подобные мастер-классы помогут популяризировать амурскую сою, подготовить кадры и повысить их профессиональное мастерство.

Ранее сообщалось, первый региональный гастрономический фестиваль блюд из амурской сои "НаБоБАХ" пройдет в Благовещенске с 13 ноября по 3 декабря. Участие в фестивале примут 18 кафе и ресторанов Благовещенска. Горожане и гости города могут попробовать авторские блюда из амурской сои. В общей сложности планируют изготовить больше 2 тыс. блюд.

Амурская область — крупнейший сельскохозяйственный регион Дальнего Востока, ведущий производитель сои в стране. На долю Приамурья приходится около 40% от объема производства сои в РФ.