"Канатные дороги и трассы закрыты. Лавиноопасно", — сообщается в телеграм-канале курорта.

Накануне также был ограничен доступ на все трассы и канатные дороги "Эльбруса" из-за высокой лавинной опасности.

Ранее ГУ МЧС России по КБР распространило экстренное предупреждение из-за опасности схода снежных лавин в горах республики.

Всесезонный горный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии. Курорт насчитывает около 17 км трасс различной сложности и сеть подъемников.