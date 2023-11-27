«В связи с решением компании Accor не продлевать договор управления отелем на курорте «Роза Хутор», он перешел в ведение российского оператора «Васта Отель Менеджмент». Отель продолжит работу под брендом Эрбелия от Васта (Erbelia by Vasta). Смена названия никак не повлияет на исполнение обязательств отеля перед гостями и партнерами», — сообщила исполнительный директор «Васта Отель Менеджмент» Ольга Авдеева.

Как отмечают в пресс-службе, генеральным менеджером останется Анахита Ардвисура, которая руководит отелем с 2021 года.

«В ее стратегические задачи входит сохранение международных стандартов сервиса, а также улучшение финансовых показателей. В ближайшее время будет проведен полный ребрендинг, реновация лобби и интерьеров ресторана отеля с внедрением элементов дизайна нового бренда», — говорится в сообщении.

УК «Васта Отель Менеджмент» управляет отелями «Азимут Парк отель Фристайл» и апартаментами «Вальсет» от Азимут на Розе Хутор, под ее управлением находятся также объекты размещения на курортах в Ярославской и Тверской областях.

Отель Mercure расположен на берегу реки Мзымта в Роза Долине на высоте 540 м над уровнем моря, в нем 153 номера.