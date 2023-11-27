"Экспертиза рассмотрела и одобрила проект, разработанный ЗАО "Агропромпроект", который предусматривает приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения "Замок "Прейсиш-Эйлау". В сохранившемся форбурге замка будет оборудован современный гостиничный комплекс, который станет точкой притяжения гостей Багратионовска, что уже вписан в туристические маршруты региона, связанные с эпохой Наполеоновских войн", — сказал Маслов.

По его словам, в проект адаптации форбурга замка под современное использование входит большой перечень работ, которые будет контролировать служба. В замке появятся лобби-бар, многофункциональный зал, ресепшн и винный погреб, этажи со второго по четвертый отводят под размещение гостей.

Этот проект будет второй попыткой вписать замок в современною жизнь. В 1992-1998 годах одна из компаний пыталась открыть здесь гостиницу и культурно-туристический центр. Так был увеличен уклон кровли, в скатах были устроены люкарны для освещения помещений 3-4 этажа, появившихся в ходе реконструкции. Но работы по проекту не были доведены до конца. В 1998 году строительство, выполненное на 65%, было прекращено. Затем здание форбурга не эксплуатировалось. Из-за отсутствия консервации объект подвергся поджогам и разграблению, отметил Маслов.

"Уже решено, что инвестор проекта получит льготный кредит в размере 200 млн рублей в рамках региональной программы введения объектов культурного наследия в экономический оборот. Компания также задействует и собственные средства. Будем надеяться, что на этот раз попытка реанимации замка будет удачной", — заключил глава службы.

Осенью 2022 года региональные власти реализовали замок на торгах за 7,6 млн рублей, покупателем стало ООО "Гринартдевелопмент". Замок Прейсиш-Эйлау с 2007 года является объектом культурного наследия регионального значения. Его общая площадь превышает 3 тыс. кв. метров.

Замок Тевтонского ордена Прейсиш-Эйлау является одним из крепостных сооружений средних веков, неплохо сохранившихся в Калининградской области. Он был построен в 1330 году. Во время второй Мировой Войны замок пострадал не сильно. В последующие год он активно использовался, в нем даже проживали люди. При этом замок никогда не ремонтировался, что привело к частичным обрушениям крыши.