"Привести в нормативное состояние объекты помог национальный проект "Безопасные качественные дороги". Полностью завершен ремонт участка региональной трассы Медвежьегорск — Толвуя — Великая Губа протяженностью более 25 км, которая входит в маршрут к острову Кижи. Музей-заповедник включен в список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. В 2021-2022 годах были отремонтированы свыше 82 км этой автодороги", — говорится в сообщении.

Также подрядчик завершил начатый в 2022-м году ремонт участка трассы Р-21 "Кола" — Калевала — Лонка со 138-го по 150-й км, которая обеспечивает подъезд к нацпарку "Калевальский". Охраняемая природная территория создана в 2007-м году для сохранения большого массива лесов и отличается видовым разнообразием животных, отмечают в министерстве.

Кроме того, обновлены дороги "Кондопога-Горка" и "Голышева Новинка — Малое Гангозеро" протяженностью более 41 км. По участкам можно попасть к туристическим базам Кондопожского района.

Продолжается ремонт подъезда к деревне Куганаволок протяженностью более 55 км, который ведет к национальному парку "Водлозерский".

Подрядчик завершает ремонт участка автодороги Видлица-Кинелахта-Ведлозеро с 50-го по 65-й км, по которой можно попасть в старинную карельскую деревню Кинерма.

"Всего в 2023-м году по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" к нормативу приведут свыше 140 км дорог (к популярным туристическим объектам — ИФ)", — резюмировали в Минтрансе.