«Отборочная комиссия огласила список участников III Международного детского и молодежного фестиваля циркового искусства «На языке мира». Среди них — дети, исполняющие номера в сложных, «взрослых» жанрах, наравне с опытными артистами. Например, римские кольца и акробатическая вольтижировка, крайне редко встречающиеся среди исполнителей-любителей, предполагают технически сложную работу, которую ребята исполняют на уровне профессионалов. Всего отбор прошли 16 цирковых номеров», — говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе, среди участников – акробаты, гимнасты, эквилибристы, акробаты-вольтижеры из регионов России. Казахстан будет представлять номер «Эквилибр с хула-хупами», Кыргызстан – «Эквилибр с луком в кольце», Беларусь – «Велофигуристы на моноциклах», Вьетнам – номер с хула-хупом, Таджикистан – гимнастка на полотнах, Монголию – номер каучук, Аргентину – диаболо.

Специальными гостями фестиваля станут артисты детской цирковой студии при Тульском государственном цирке.