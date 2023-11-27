В этот период назначены дополнительные поезда №147/148 сообщением Москва — Калининград, которые будут отправляться из Калининграда 22, 24, 29 декабря, 3, 4 и 8 января, из Москвы — 23, 25, 30 декабря, 4, 5 и 9 января.

Из Санкт-Петербурга в Калининград введены поезда №79/80, которые будут отправляться из Калининграда 21, 25, 29 декабря, 4, 8 января. Из Санкт-Петербурга — 23, 27 декабря, 2, 6, 10 января.

Как сообщалось, "Аэрофлот" на новогодние праздники ввёл 67 дополнительных рейсов в Калининград из Москвы и Санкт-Петербурга.