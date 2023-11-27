"Кататься на горке в Центральном парке опасно. Сегодня установили предупреждающие баннеры. Засыпать песком склон не будем, но и предупреждать не перестанем. Если уж вы катаетесь, соблюдайте хотя бы минимальные правила, чтобы сберечь свое здоровье и здоровье своих детей", — отмечает пресс-служба.

Дирекция парков поясняет, что обеспечить безопасность катающихся детей и взрослых можно только при помощи песка, как это бывало в прошлые годы и вызывало непонимание со стороны калининградцев.

"Популярные городские горки, самая большая и крутая в Центральном парке, и в Ашманн парке — являются частью паркового ландшафта, который, в свою очередь, имеет статус "объект культурного наследия". Менять ландшафт этих территорий запрещено законом. Есть ГОСТы, регламентирующие конструктив искусственно сделанных горок для катания. Но ГОСТов, регламентирующих обустройство "диких" мест для катания, просто не существует", — поясняет пресс-служба.

Она также просит жителей города быть осмотрительными и осторожными при катании с горок, беречь себя и своих детей.

В Калининграде сильные снегопады позволили "запустить" в работу "дикие" городские горки. Сотни маленьких и взрослых жителей города устремились в парки на эти традиционные зимние аттракционы.