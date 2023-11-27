Дом рязанского купца, признанный объектом культурного наследия местного значения, пострадал при пожаре. В настоящее время в нем начались восстановительные работы.

"Ведется расчистка территории и разборка аварийных конструкций здания. Сохранившиеся элементы фасадов и конструкций, представляющие культурную ценность, демонтированы и будут отреставрированы на производственной базе подрядной организации — компании "Фасадстройсервис" для дальнейшего повторного применения при воссоздании здания", — отмечает пресс-служба.

Окончание работ запланировано на декабрь 2024 года.

"Дом Постниковых" — образец деревянной жилой застройки середины XIX века, выполненный в стиле позднего классицизма. Принадлежал купцу, коллекционеру и меценату, потомственному почетному гражданину Василию Александровичу Постникову. В пристройке дома проживали две его дочери.