"Межведомственные учения по ликвидации последствий (крупного) ДТП пройдут 28 ноября с 11:30 до 12:30 на 548-м километре магистрали неподалеку от поселка Мясной Бор", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что примерно на час движение по трассе будет ограничено, а на 15 минут — полностью перекрыто.

В учениях примут специалисты МЧС из Москвы, Санкт-Петербурга, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей.

В пресс-службе призвали водителей быть внимательными. "Предупреждения об учениях будут транслироваться на установленных на трассе видеопанелях", — сказал собеседник агентства.