"Выставка "Путь на Север" представляет около пятидесяти произведений выдающихся русских художников, классиков отечественного искусства, в чьей творческой судьбе Север прозвучал особой темой: в картинах Константина Коровина, Аполлинария Васнецова, Архипа Куинджи, Ивана Шишкина, Николая Рериха и многих других живописцев", — говорится в сообщении.

Основу экспозиции, созданную в сотрудничестве с Русским музеем, составляют произведения первого русского импрессиониста Коровина, который считается художником-первооткрывателем Севера. Так, в музее представят четыре панно из цикла, созданного в союзе с художником Николаем Клодтом в 1898 году и показанного на Всемирной выставке в Париже, — "Остатки стоянки самоедов. (Священное место)", "Река", "Тундра" и "У Карского моря".

Посетители также смогут увидеть первую работу северной трилогии Куинджи — "Ладожское озеро" 1871 года, картину Петра Кончаловского "Имандра. Осмоление сетей", написанную по итогам его поездки на Кольский полуостров, и многие другие.

Выставка будет работать до 20 февраля.