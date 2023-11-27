Отмечается, что по поручению президента Минтранс координирует работы по ликвидации последствий непогоды на территории субъектов РФ.

По информации министерства, аэропорт Сочи работает в штатном режиме. В настоящее время погодные условия позволяют принимать и отправлять воздушные суда по расписанию.

"Возможны небольшие корректировки в расписании рейсов, вызванные штормом и возможным поздним прибытием рейсов из других аэропортов России", — отмечается в сообщении.

Накануне экипажами 10 рейсов для обеспечения безопасности полетов были приняты решения об уходе на запасные аэродромы. К 3:00 мск понедельника 9 из 10 рейсов вернулись в аэропорт Сочи. При этом 8 рейсов обслужены и отправлены в города назначения. Один борт готовится к вылету из Минеральных Вод в Сочи, еще один рейс ожидает вылета из аэропорта Сочи.

В министерстве напомнили, что железнодорожники предпринимают необходимые меры для нормализации движения поездов в Краснодарском крае. В настоящее время открыто движение по одному пути на участке Лазаревская — разъезд Водопадный, где ранее произошел подмыв насыпи железной дороги. В пути следования задерживаются 27 пассажирских поездов дальнего следования. На участке Туапсе — Адлер отменен 21 пригородный поезд и сокращен маршрут еще 6 поездов.

Железнодорожное сообщение с Крымом осуществляется в штатном режиме. Задержанный ранее в Туапсе из-за размыва путей поезд 315/316 Симферополь — Адлер в 13:45 понедельника отправился к месту назначения.

В соответствии с заранее поступившим прогнозом погоды Росгидромета о приближении в Черноморском бассейне шторма капитанами морских портов РФ были приняты меры обеспечения безопасности судоходства, уточняется в пресс-релизе. Флот был своевременно выведен для штормования из небезопасных зон на рейды и в море. Работа Керченской паромной переправы из-за неблагоприятных погодных явлений временно приостановлена.