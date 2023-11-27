Министерство отмечает, что работы пройдут впервые с момента постройки башни. Специалисты планируют сохранить объемно-планировочные решения и архитектурно-художественное оформление фасадов, конструкции перекрытий, лестницу и другие элементы, находящиеся в удовлетворительном состоянии.
Сейчас ведется разработка проектной документации. К 2027 году на базе объекта культурного наследия планируют создать общественное пространство.
Водонапорная башня Мытищинского вагоностроительного завода построена в 1896-1898 годах по проекту архитекторов Льва Кекушева и Иллариона Иванова-Шица. Башня выполнена из красного кирпича в псевдоготическом стиле. Она является одной из достопримечательностей города.
В сентябре 2023 года башня получила статус объекта культурного наследия регионального значения.