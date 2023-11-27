«В Сочи стихия действительно разгулялась не на шутку, но были предупреждения, и, главное, никто из туристов не пострадал. Сейчас идет расчистка улиц, убираются ветки, упавшие деревья. Вчера порядка десяти рейсов в Сочи были вынуждены уйти на запасные аэродромы, но сегодня, в понедельник, местный аэропорт работает в штатном режиме. Как в принципе и весь курорт», — подчеркивает вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

Генеральный директор сочинского туроператора «Ривьера» Бэлла Тарасова также отметила, что шторм затронул практически все черноморское побережье, но большая часть курорта Сочи работает в штатном режиме.

«Но его ждали, экстренные службы были готовы, как и жители, и туристы. Стихия коснулась отдельных районов, город все-таки очень большой, и подавляющая его часть работает в обычном режиме. У нас понедельник не объявляли нерабочим днем, как в Крыму, люди добрались нормально на работу, все спокойно, туристов отправляем и принимаем. Люди улетают авиарейсами и поездами, здесь все как обычно», — рассказала она.

По словам директора крымского туроператора «Ласпи» Елены Баженовой, обстановка на полуострове нормальная.

«Ситуация в реальности спокойнее, чем кадры в соцсетях, которые фиксируют какой-то один конкретный момент. В целом в это время года сильный шторм или ураган в Крыму – обычное явление, курорты в целом к ним готовы. Сложнее там, где низкий берег, например, в Евпатории, есть подтопления и разрушения, из некоторых отелей пришлось эвакуировать гостей», — отметила она.

Эксперт рассказала, что некоторые отели Крыма получили небольшие повреждения.

«В отеле «Мрия» сообщили, что смыло гальку в море, в санатории «Форос» повыбивало плитку на дорожках. В «Форосе» есть прибрежные корпуса и во избежание проблем людей переселили в другие номера. В севастопольской «Бухте мечты», которая расположена прямо на берегу, сильно подтопило spa-зону, но с самими апартаментами все нормально, потому что они расположены высоко. Самое грустное – разбита волной такая достопримечательность Севастополя, как «Аквариум», один из старейших в Европе, первый вообще в России. Многие его обитатели, к сожалению, погибли», — рассказала она.

Баженова добавила, что туристов в Крыму сейчас больше, чем в тот же период год назад.

«Осенью 2022 года после подрыва на Крымском мосту было сильное падение спроса. Сейчас люди едут довольно активно, прежде всего, сами крымчане и жители Краснодарского края, хотя глубина бронирований небольшая. В некоторых популярных отелях нет свободных номеров на определенные даты», — заметила она.

Глава отделения РСТ в Крыму, соучредитель группы компаний «Кандагар» Борис Зелинский добавил, что серьезных разрушений на полуострове нет, но ликвидация последствий урагана займет какое-то время.

В Крыму и Севастополе с воскресенья действует штормовое предупреждение из-за ураганного ветра порывами до 40 м/с. Власти собрали оперативные штабы, понедельник объявили выходным. В ряде городов подтопило дома и курортную инфраструктуру, дороги, повалило деревья и сорвало крыши. На полуострове один человек погиб, семь пострадали, в Севастополе госпитализированы трое. Около 500 тыс. человек остались без света.

На Черноморском побережье Краснодарского края с 25 ноября также бушует непогода — смерчи, ливни, грозы и сильный ветер. На Черном море — сильный шторм с высотой волн до 6-7 метров. Ветром повалило десятки деревьев, есть разрушения на железной дороге, пострадали крыши домов. В воскресенье часть самолетов ушли на запасные аэродромы.