"В суде установлено, что в период с 3 июня по 31 августа 2021 года подсудимый передал взятку в размере 308 тыс. рублей управляющему Красноярским региональным отделением Фонда социального страхования России. Деньги передавались за содействие в ускорении срока проверки документов организации на оплату госконтрактов об оказании услуг по санаторно-курортному лечению граждан, имеющих право на получение государственной соцпомощи", — говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина передавал деньги "на АЗС в презентах с продуктами и в коробках с минусинскими помидорами".

Во время расследования уголовного дела на имущество подсудимого стоимостью свыше 5 млн рублей наложили арест.

Директору санатория инкриминировали п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере). В суде он не признал обстоятельства преступления, согласившись только с размером переданной суммы.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному 3 года колонии строгого режима со штрафом в размере 3 млн рублей", — добавили в пресс-службе.

Кроме того, в сентябре 2023 года за передачу взятки в 200 тыс. рублей управляющему Красноярским региональным отделением Фонда социального страхования был осужден директор санатория Родник.

"Руководитель "Родника" с учетом полного признания вины получил 7 лет лишения свободы условно и штраф 2 млн рублей", — сообщили в прокуратуре.

Как сообщалось, ранее Кировский районный суд Красноярска признал бывшего управляющего Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования Сергея Москвина виновным в коррупции.

Ему инкриминировали ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и приговорили к 6 годам колонии строгого режима. Дополнительно ему назначены штраф в 4,5 млн рублей и лишение права занимать определенные должности в течение 5 лет.