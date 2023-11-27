Подарок музею привёз правнук Евпраксии Вревской (урожденной Вульф), Александр Вревский, навестивший Святогорье вместе с супругой Ольгой и дочерью Натальей.

В "Михайловском" отметили, что это уже не первый подарок музею от потомков тригорских обитателей. На камине в гостиной дома-музея Осиповых и Вульфов, например, уже давно стоят старинные часы, которые прибыли в родовое гнездо Зизи, как называли Евпраксию близкие и друзья, из дома Александра Вревского.

"Передача ещё одного мемориального предмета состоялась в "Голубовской комнате" тригорского дома. Церемонии как таковой не было — в окружении вещей, отдельные из которых принадлежали их семье, гости чувствовали себя как дома, и на предложение "сказать речь" Александр Вревский отшутился: "Приятного аппетита!"", — рассказали в музее.

Главный хранитель музейных предметов Дарья Плотникова отметила, что теперь в музее хранятся две ложки, некогда принадлежавшие младшей дочери хозяйки имения, Прасковьи Осиповой, от первого её брака с Николаем Вульфом.

Нынешний подарок семьи Вревских также займёт место в постоянной экспозиции в Тригорском.

Баронесса Евпраксия Вревская — псковская дворянка, с раннего возраста была близко знакома с Пушкиным, который являлся соседом по их имению и был близким другом семьи Осиповых-Вульфов. Одно время Пушкин ухаживал за девятнадцатилетней Евпраксией Николаевной. Она под своим домашним именем "Зизи" была упомянута поэтом в пятой главе романа "Евгений Онегин".

7 июля 1831 года вышла замуж за барона Бориса Вревского, отставного офицера лейб-гвардии Измайловского полка. Венчание было в городище Воронич в церкви Великомученика Георгия. После замужества переехала на жительство в псковское имение мужа Голубово.

В музее также уточнили, что правнук Вревской, Александр Вревский — профессор, доктор геолого-минералогических наук, автор ряда научных монографий, руководитель Института геологии и геохронологии докембрия Российской академии наук.