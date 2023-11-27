"Открыли движение по одному пути на участке Лазаревская — разъезд Водопадный в Краснодарском крае, где ранее произошел подмыв насыпи железной дороги", — говорится в сообщении РЖД.

В настоящее время в пути следования задерживается 27 пассажирских поездов дальнего следования. На участке Туапсе — Адлер отменен 21 пригородный поезд и сокращен маршрут еще 6 поездов.

Пассажиры поездов, которые задерживаются более чем на 4 часа, обеспечиваются питанием и водой. На вокзалах пассажирам предоставлено более 100 мест в комнатах длительного отдыха и залах повышенной комфортности. Организовано информирование посетителей о времени задержек поездов.

Ведутся берегоукрепительные работы и восстановление контактной сети.

"Железнодорожники предпринимают всё возможное, чтобы минимизировать опоздания поездов и нормализовать график движения", — отмечает компания. Возврат и переоформление билетов осуществляется без дополнительных сборов.

Как сообщалось, 26 ноября в связи с неблагоприятными погодными условиями (дождь, ветер до 25 м/c) произошло отключение напряжения в контактной сети на перегоне Адлер — Хоста и падение деревьев на железнодорожные пути на участках Лазаревское — Лоо и Лоо — Дагомыс. Кроме того, образовался подмыв одного из путей в районе станции Лазаревская. В связи с чем железнодорожное движение на Черноморском побережье края приостановлено. На утро понедельника в пути следования задерживались порядка 50 пассажирских поездов.