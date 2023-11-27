"Результатом нагонных явлений из-за сильного ветра стало подтопление низменных участков территории. На данный момент в зоне подтопления оказались дома, гостиничные комплексы, находящиеся в "зоне риска". По каждому заявлению организовано оперативное реагирование , оказывается помощь. Отмечу, что уровень воды в заливе снизился", — написал Фатеев.

Он также отметил, что восстановлена работа котельных, которая была нарушена из-за непогоды.

В связи с погодными условиями и аварийными ситуациями на сетях энергоснабжения полностью на дистанционную форму обучения переведены школы NNN3,5,8, 26, а также лицей N28.