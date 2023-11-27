"Со второй половины дня 27 ноября до конца дня 28 ноября в предгорной зоне Сочи местами ожидается сильный мокрый снег и снег, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица, ухудшение видимости до 500-1000 метров", — говорится в сообщении.

По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского все городские службы работают в усиленном режиме, необходимая техника — в дежурном режиме. "Ситуацию контролирует городской оперативный штаб", — подчеркивается в сообщении. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи, и, в частности, автолюбителям, принять все необходимые меры предосторожности.