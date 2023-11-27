"Оно принадлежит Крыму и должно быть там", — сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать информацию в СМИ о том, что "скифское золото" доставлено на Украину.

Четыре музея — Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" — направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым — золотой остров в Черном море". После присоединения Крыма к России в 2014 году возник вопрос, кому возвращать коллекцию "скифского золота" из 2 тыс. предметов. Крымские музеи в иске к голландскому музею Алларда Пирсона потребовали вернуть экспонаты на полуостров, начался судебный процесс. 9 июня 2023 года было вынесено окончательное судебное решение: Верховный суд Нидерландов поддержал предыдущие инстанции, постановив передать "скифское золото" Украине.