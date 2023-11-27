"Самый теплый проект нашего музея. Мы не могли обойти стороной участие представителей народов республик СССР в обороне Ленинграда. Мероприятия проходят с января. Уже скоро мы приближаемся к великой дате 80-летия освобождения Ленинграда. Вечера посвящены конкретным народам, которые участвовали в обороне города", — отметила директор Музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик на пресс-конференции в понедельник.

Специалист по проектной работе отдела специальных проектов и связей с общественностью музея Надежда Добрянская добавила, что в рамках мероприятий проходят чтение поэзии на национальных языках, игра на национальных инструментах, этнографические выставки. "Хочется, чтобы люди уйдя с вечера, стремились бы узнать еще о культуре той страны", — сказала она.

По ее словам, во вторник состоится вечер, посвященный азербайджанцам. В декабре — башкортостанцам. В следующем году посетителям расскажут о белорусских, таджикских, узбекских, дагестанских защитниках, народах Сибири и Дальнего Востока. 27 февраля пройдет праздник "Дружба, закаленная в войне".

Новый проект Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Он посвящён подвигу многонациональной армии советского народа, которая участвовала в битве за Ленинград. Постоянным партнёром проекта выступила Российская национальная библиотека. Отдел национальных литератур РНБ участвует в проведении всех мероприятиях проекта, наполняет встречи докладами о национальных писателях — фронтовиках, организует книжно-иллюстративные выставки изданий о войне и блокаде Ленинграда на национальных языках, проводит литературные чтения.