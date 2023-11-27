По ее данным, соглашение о реализации этого проекта подписали "Антерра" и СРО "Всероссийское физкультурно-спортивное общество (ВФСО) Динамо".

"Общий объем инвестиций — более 2 млрд рублей. Проект будет реализован в рамках ТОР "Горный воздух". Запуск проекта, рассчитанного на создание более 180 рабочих мест, планируется в 2027 году", — говорится в сообщении.

"Этот проект привнесет возможности для развития туризма на Сахалине. В частности, четырехзвездочная гостиница будет иметь 5 этажей. В ней предусмотрят лобби, ресторан и конференц-зону", — цитирует пресс-служба генерального директора ООО "Антерра" Александра Тертычного.

О проекте он рассказал на совете по инвестиционной деятельности при правительстве Сахалинской области, которое в понедельник провел губернатор региона Валерий Лимаренко. На своей странице в телеграм-канале глава региона разместил видео с заседания этого совета. Тертычный в ходе заседания заявил, что к проектированию компания приступит в январе 2024 года, разрешение на строительство планирует получить к осени 2024 года.

Стройка развернется у подножия горы Большевик, на которой находится горнолыжный комплекс "Горный воздух", на базе СРО "ВФСО Динамо".

Оздоровительный комплекс объединит гостиницу на 120 мест, а также двухэтажный термальный комплекс с медицинскими и СПА-кабинетами, термальной и бальнеозонами, открытым бассейном площадью 160 кв. метров. Кроме того, в рамках проекта для ВФСО "Динамо" там же будет возведен спортивный комплекс площадью 1,8 тыс. кв. метров.

"Антерра", принадлежащая бывшему генеральному директору группы "Нефтетранссервис" Тертычному, оказывает услуги в сфере оздоровительного туризма. Первый отель под брендом Green Flow был открыт в 2017 году на курорте "Роза Хутор" в Сочи. В марте 2023 года компания открыла второй отель, он находится в Санкт-Петербурге. В настоящее время "Антерра" строит сеть отелей и оздоровительно-термальных комплексов в разных регионах России, в ближайшие 5 лет в новые проекты будет инвестировано около 15-20 млрд рублей, к 2027 году планируется запустить 13 проектов.