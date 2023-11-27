"По состоянию на 13 часов из пяти перекрытых участков автодорог по трем открыто движение — в районе села Морского открыто реверсивное движение, также открыт участок Прибрежное-Евпатория и в Межводном Воинка-Черноморское", — написал Лукашенко в своем телеграм-канале.

Он также сообщил, что до конца дня планируется восстановить движение в Сакском районе между селами Митяево и Трудовое, где необходимо убрать с проезжей части упавшую опору линии электропередачи.

"Остается участок в районе населенного пункта Героевское под Керчью, там сложные условия проезда, однако проехать до поселка и подвезти населению все необходимое можно", — уточнил министр.

Движение по автодороге Евпатория — Саки было прервано в воскресенье вечером из-за затопления вышедшим из берегов морем, был организован объезд.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что электроснабжение в республике в полном объеме будет восстановлено в течение двух суток.

Режим ЧС введен в наиболее пострадавших муниципалитетах Республики Крым, среди которых назывались Евпатория, Сакский и Черноморский районы на западе Крыма.

Ураганный ветер порывами до 40 м/с накрыл Крым в воскресенье. Власти объявили понедельник выходным.

В ряде городов вышедшее из берегов море подтопило дома и курортную инфраструктуру, дороги, повалило деревья и сорвало крыши. В Крыму один человек погиб, семь пострадали, в Севастополе госпитализированы трое.