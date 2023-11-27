"Все гости Калининграда должны иметь возможность найти на официальном сайте города информацию о его достопримечательностях, истории, знаменитых жителях. И созданный аудио- и видеогид им в этом будет помогать. В списке городских достопримечательностей, о которых должен быть рассказ и видео, — 45 объектов. Это руины Королевского замка, Кафедральный собор, фонтан "Путти", скамья Канта, памятник Николаю Чудотворцу и другие", — сказали в пресс-службе.

Аудиогид по каждому объекту будет длиться не менее двух минут, а текст и фото также будут размещены на сайте городской администрации. Тексты для аудиороликов будут подготовлены в историко-хронологическом порядке с указанием значимых имен, фактов и дат.

Видеогид будет состоять из более 40 роликов по 45 секунд, рассказывая о достопримечательностях, местах их расположения с QR-кодом навигации сервиса "Яндекс. Карты". Видеоряд будет сопровождаться музыкой, 2D и 3D анимацией.

Кроме того, создателям гидов предстоит изготовить и установить на объектах таблички из матового закаленного стекла с гравировкой текста и QR-кодом. На них должно быть название объекта на русском и английском языках, а также краткое описание. QR-код должен содержать гиперссылку для перехода на сайт горадминистрации.

"Заказчиком выступает МБУ "Управление капитального строительства". Работы по созданию аудио- и видеогида необходимо завершить до конца года. Калининград должен будет встретить своих гостей на новогодние каникулы с полным набором технических средств для интересного и познавательного отдыха", — заключили в пресс-службе.