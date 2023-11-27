"По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27-28 ноября в горах республики лавиноопасно. Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий", — говорится в сообщении.

Отмечается, что лавины могут стать причиной повреждения зданий и сооружений, линий связи и электропередачи, объектов инфраструктуры, перекрытия автомобильных дорог, мостов, тоннелей, находящихся в районах схода снежных масс.

Ранее сообщалось, что горнолыжные трассы и канатные дороги курорта "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии в понедельник временно закрыли для посещения из-за сильного снегопада и возможного схода снежных лавин.

Об угрозе схода лавин в горных районах сообщали спасатели Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Дагестана.