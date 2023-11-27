"Строительство восьмого этапа скоростной автодороги М-12 "Восток", ближайшего к Казани, близится к завершению. Готовность участка от пересечения с трассой Р-241 до пересечения с дорогой Сорочьи Горы — Шали составляет 95%. Сейчас строители заканчивают работы на основном ходу дороги", — отметил вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, на входящем в состав этого отрезка М-12 мосту через Волгу длиной более 3,3 км полностью уложен асфальт, заканчивается монтаж освещения и барьерного ограждения.

Напомним, что восьмой участок трассы М-12 "Восток" планируется открыть одновременно с запуском движения до Казани в декабре 2023 года. Автодорогу строят в рамках нацпроекта "Модернизация транспортной инфраструктуры", впоследствии ее рассчитывают продлить до Екатеринбурга и Тюмени.