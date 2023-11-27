На фестивале приняли участие около 20 местных производителей вина различных видов и сортов.

В рамках фестиваля в течение двух дней были организованы возможности для дегустации вин, ярмарки, кулинарные зоны, пикники, а также различные развлекательные и музыкальные программы.

"Целью фестиваля является популяризация местного виноградарства и виноделия, повышение экспортного потенциала винодельческой продукции, доведение до широкой общественности истории виноградарства и виноделия в Азербайджане и проделанной в этой области работы", — отмечается в информации ГАТ.

Как сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в ГАТ, фестиваль посетили свыше 3,5 тыс. человек.

В рамках фестиваля впервые за многие годы состоялась презентация высококачественных красных столовых вин из выращенного в селе Туг Ходжавендского района (Карабахе — ИФ) сорта винограда "Хындогны", который, как отметили в ГАТ, является старейшим техническим сортом винограда Азербайджана.