"При реорганизации предполагается объединение с расширением общей площади шести этих охраняемых природных территорий в одну — памятник природы областного значения "Полосненский", — говорится в сообщении.

Предполагается объединить территории памятников природы "Карьер в окрестностях с. Подхожее и прилегающие остепнённые участки", "Остепнённые луга к западу от д. Лишняги", "Остепнённый участок долины р. Полосни к западу от д. Лобаново", "Разнотравный луг к западу д. Ламоново" и государственных природных заказников "Остепнённые луга в верховьях р. Полосни ниже устья ручья Татарка к западу от с. Подхожее" и "Остепнённые склоны правобережья долины р. Полосни в окрестностях с. Белгородье и с. Лишняги".

Проект постановления о реорганизации правительства Московской области уже подготовлен, уточнили в министерстве.