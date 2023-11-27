"Просим крымчан не использовать пиротехнику и фейерверки в период новогодних праздников. Данный запрет регламентируется соответствующим документом, и изменения в него вноситься не будут. В первую очередь это необходимо для безопасности граждан", — написал Аксенов в своем телеграм-канале в понедельник.

Он также назвал неуместным проведение массовых праздничных мероприятий. При этом в ограниченном формате пройдут новогодние праздники для детей; в городах и селах будут установлены елки, украшены улицы.

Год назад массовых праздничных мероприятий за бюджетные средства в городах Крыма также не было. При этом ограничения на новогодние празднества в отелях не вводили, на одну ночь разрешили использование пиротехники.

Запрет на использование пиротехники в Крыму был введен указом главы региона в сентябре 2022 года.