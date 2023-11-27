"В регионе завершили сезон речной пассажирской навигации. С начала мая тремя речными маршрутами в Коломне, Серпухове и Лыткарине воспользовались порядка 32 тыс. пассажиров, что на 3% больше показателей прошлого года", — говорится в сообщении.

Лидером по числу пассажиров стал маршрут в Лыткарине, на нем за семь месяцев зафиксировано свыше 20 тысяч поездок.

Министерство отмечает, что в конце сентября работу завершили два маршрута в Коломне и Серпухове. В Лыткарине последний рейс теплоход совершил 20 ноября.