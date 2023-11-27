«В навигацию 2023 года круизные операторы вывели на российские реки до 15 теплоходов, стоявших до этого в затонах. И итоге общее число судов превысило 100. В 2024 году можно ожидать появления еще трех лайнеров», — говорится в сообщении.

Так, по данным РСТ, компания «ВодоходЪ» в 2024 году выводит теплоход «Зосима Шашков».

«Два сезона он был на «каникулах», а в следующем году будет курсировать на маршрутах из Ярославля, Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Нижегородская круизная компания «Гама» планирует спустить на воду новый теплоход «Аурум». Как и его предшественник, вышедший на рынок в сезоне 2023 года теплоход «Золотое кольцо», «Аурум» пойдет по маршруту через Волгу, канал имени Москвы, Москву-реку и Оку», — отмечают в объединении.

Как сообщил гендиректор компании «Гама» Дмитрий Галкин, подготовка «Аурума» к навигации 2024 года идет в плановом режиме. Завершается оборудование кают и внутренних помещений. Благодаря габаритам, лайнер сможет пройти по Москве-реке под всеми мостами от Северного до Южного речного вокзала, что позволит пассажирам увидеть главные достопримечательности столицы.

На рынке ждут также «Петра Великого». Этот теплоход класса «река-море», строительство которого идет с 2016 года и близко к завершению, должен начать круизы по Каспийскому и Черному морям в следующем году. Заказчиком выступает Московское речное пароходство. Комфортабельность лайнера будет соответствовать пятизвездочному отелю – он спроектирован как плавучая гостиница с полноценными балконами, носовым обзорным салоном, солнечной палубой и бассейном.

Сейчас «Петра Великого» нет в расписании круизов на будущий год туроператора «Мостурфлот», который входит в состав Московского речного пароходств и будет работать с этим судном.

«Мы пока не знаем точно, когда получим теплоход, но рассчитываем, что это произойдет в 2024 году», — сообщила заместитель генерального директора туроператора Светлана Гончарова.