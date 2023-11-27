Сегодня в 12:39 Жемчужный пляж в Петербурге приведут в порядок к осени 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 27 НОЯБРЯ. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД — Благоустройство общественного пространства у Жемчужного пляжа на юго-западе Петербурга завершится до сентября 2024 года, сообщает пресс-служба городской администрации.

Соответствующее поручение дал губернатор Александр Беглов на совещании по развитию территории вдоль береговой линии Финского залива в створе улицы Адмирала Черокова. Предполагается установить освещение, максимально возможное количество скамеек и шезлонгов, проложить безопасные пешеходные маршруты, оборудовать велопарковки, качели, спортивную площадку для детей, зоны тихого и пляжного отдыха, туалет. На всей территории будет установлено видеонаблюдение. Жемчужный пляж приводят в порядок в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2024 год.

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