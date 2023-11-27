Соответствующее поручение дал губернатор Александр Беглов на совещании по развитию территории вдоль береговой линии Финского залива в створе улицы Адмирала Черокова.
Предполагается установить освещение, максимально возможное количество скамеек и шезлонгов, проложить безопасные пешеходные маршруты, оборудовать велопарковки, качели, спортивную площадку для детей, зоны тихого и пляжного отдыха, туалет.
На всей территории будет установлено видеонаблюдение.
Жемчужный пляж приводят в порядок в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2024 год.