"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке "город Владикавказ — населенный пункт Ларс" в направлении на выезд из РФ с 12:10 мск 27 ноября", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения введены до особого распоряжения.

Ранее в МЧС сообщали, что из-за непогоды приостановлено движение большегрузов по Военно-Грузинской дороге с 20:15 мск 26 ноября. По данным центра организации дорожного движения Северной Осетии, на утро понедельника возобновления движения со стороны РФ ожидают свыше 2,1 тыс. грузовиков.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.