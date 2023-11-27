"Часть драгметалла мужчина спрятал в чехол смартфона, а остальное перемешал с содержимым шампуня, крема и зубной пасты", — говорится в сообщении.

Выявить контрабанду удалось при помощи рентгенустановки. Иностранец признал, что был в курсе запрета на вывоз драгметаллов, и поэтому спрятал золотой песок.

Экспертиза показала, что металлические частицы выполнены из сплава золота и серебра.

Отмечается, что за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере гражданину КНР грозит уголовная ответственность.