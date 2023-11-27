"В результате шторма и сильного ветра в Туапсинском районе серьезно пострадала пляжная инфраструктура и набережные. Самое важное, что нет жертв. Сейчас идет оценка нанесенного ущерба", — написал Бойко.

Он отметил, что "большой беды удалось избежать, в том числе, и благодаря слаженной работе всех служб, как на предупреждение, так и на оперативное устранение аварий".

"Из-за продолжающегося сильного шторма на прибрежных территориях восстановительные работы пока не ведутся. Как только позволит погода, сразу приступим к восстановлению", — добавил глава района.

В настоящее время на набережную выходить опасно: высота волн достигает 4 метров. Выставлены патрули, уточнили в пресс-службе райадминистрации.