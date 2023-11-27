"Сильнейший шторм бушует на территории Республики Крым. Пострадали 10 человек, к сожалению, 1 человек погиб", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС РФ в понедельник.

Сотрудниками чрезвычайного ведомства также была проведена эвакуация более 350 человек, из них 118 находятся в шести пунктах временного размещения (ПВР).

Ранее советник главы региона Олег Крючков заявил о гибели, по предварительным данным, одного человека в районе Судака при шторме в воскресенье вечером.

Ранее сообщалось, что в Крыму один человек пропал, семеро — пострадали, в Севастополе госпитализированы трое.

В Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение из-за ураганного ветра порывами до 40 м/с. Власти собрали оперативные штабы, понедельник объявили выходным.

В ряде городов подтопило дома и курортную инфраструктуру, дороги, повалило деревья и сорвало крыши. Около 500 тыс. жителей полуострова остались без света.