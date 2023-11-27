"На пляже в посёлке Лоо в результате шторма произошло разрушение эллинга (гаража для лодок). Проживание в нем официально не предусмотрено. По предварительным данным, пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение.
"По данным синоптиков, на территории Сочи ожидается сильное волнение моря. Высота волн — 40-45дм и сохраняется опасность формирования смерчей над морем", — добавил представитель горадминистрации.
Ранее сообщалось, что в Сочи с 25 по 27 ноября — шторм, смерчи, ливни, грозы, град, снег и штормовой ветер. В горах — снегопад.
В настоящее время в Лазаревском районе курорта железнодорожники восстанавливают пути и ЛЭП, которые разрушила непогода. Железнодорожное движение временно остановлено. Задерживаются порядка 50 поездов.
Кроме того, в Сочи повреждены 4 газопровода и ряд линий электропередачи.