"Постепенно ветер будет утихать, но все равно еще два дня неспокойная ситуация. Еще и во вторник, и в среду будут сложности, но постепенно, к четвергу, погода успокоится", — сказал Вильфанд.

Он уточнил, что 27-29 ноября в Краснодарском крае будут сильные осадки, гроза, налипание мокрого снега. Во вторник сохранится ветер до 20 м/с, а 29 ноября — до 26 м/с. При этом, в понедельник в Краснодарском крае до конца дня будут сильные осадки в виде дождя и дождя с мокрым снегом, гроза и ветер до 25 м/с. Ожидается подъем уровня рек до неблагоприятных отметок.

Также до конца суток на Черном море у Сочи сохраняется сильное волнение моря, 6 баллов, высота волн до 4,5 метров. Существует опасность формирование смерчей.

Также очень сложный день сегодня в Крыму, где будут очень сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, отложение мокрого снега в горах. Ураганный ветер до 35 — 40 м/с. Сложная погода, по словам Вильфанда, в Крыму также сохранится до среды.