"Через два часа у нас будет открыта дорога Саки — Евпатория, буквально к 12 часам дорога будет расчищена", — сказал Аксенов в видеокомментарии, размещенном в его телеграм-канале.

Движение по автодороге Евпатория — Саки было прервано в воскресенье вечером из-за затопления вышедшим из берегов морем.

Всего в минувшее воскресенье в Крыму было перекрыто четыре участка автодорог, движение по одному из них — в Сакском районе — удалось оперативно восстановить.

Утром в понедельник ГУП "Крымавтодор" сообщил об открытии движения на дороге Черноморское — Межводное в Черноморском районе.

Еще на одной автодороге — из Морского на Судак — движение открыто в реверсном режиме, сообщил Аксенов.

Он добавил, что также расчищена основная дорога в поселок Героевское под Керчью, однако в самом населенном пункте передвигаться практически невозможно, так как здесь велись работы по прокладке сетей водоснабжения и канализации поселка.

Ранее Аксенов сообщил о том, что электроснабжение в Крыму в полном объеме будет восстановлено в течение двух суток.

Режим ЧС введен в наиболее пострадавших муниципалитетах Республики Крым, среди которых назывались Евпатория, Сакский и Черноморский районы на западе Крыма.

Ураганный ветер порывами до 40 м/с накрыл Крым в воскресенье. Власти объявили понедельник выходным.

В ряде городов вышедшее из берегов море подтопило дома и курортную инфраструктуру, дороги, повалило деревья и сорвало крыши. В Крыму один человек погиб, семь пострадали, в Севастополе госпитализированы трое.