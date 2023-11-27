"Из-за сильного дождя и ветра в "Сириусе" затоплены улицы Парусная и Нижнеимеретинская, а также парковка около Ледовой арены "Шайба". Частично подтоплен проспект Олимпийский. Из-за шторма частично пострадала набережная", — сообщает пресс-служба ФТ "Сириус" в понедельник.

На месте работают сотрудники всех коммунальных служб, администрации федеральной территории и Росгвардии. Также специалисты убирают обрушившиеся деревья и мусор. Ведется оценка ущерба.

"Вход на набережные федеральной территории закрыт из-за шторма. Пляжи не работают до окончания действия штормового предупреждения", — отмечается в сообщении.

Дежурство идет круглосуточно, работники продолжают откачивать поступающую воду, следить за линиями электропередач и контролировать обстановку. Работают мониторинговые бригады.

Ранее сообщалось, что на Сочи с 25 по 27 ноября обрушились шторм, смерчи, ливни, грозы, град, снег и штормовой ветер. В настоящее время в Лазаревском районе курорта железнодорожники восстанавливают пути и ЛЭП, которые разрушила непогода. Железнодорожное движение временно остановлено. Задерживаются порядка 50 поездов. Кроме этого в Сочи повреждены 4 газопровода и ряд линий электропередачи. В горах снегопад.