"Два века назад город Суворов был селом на берегу реки Черепеть. А имя великого полководца ему, по легенде, дали отставные солдаты суворовской армии — первые жители села. В ХХ веке здесь появились угольные шахты, а затем и Черепетская ГРЭС. Энергетики и шахтеры отстроили на месте старого села новый город", — говорится в сообщении.

Монумент генералиссимусу работы московского скульптора Дмитрия Левина установили на Аллее мужества города.

"Это замечательное событие — одно из самых ярких в истории города. Именем Александра Васильевича Суворова, его победами страна гордится более двух веков. Я убежден, что это место станет одним из любимых и все экскурсии по Суворову будут начинаться именно отсюда", — приводятся в сообщении слова председателя Тульской облдумы Николая Воробьева.

По окончании митинга к подножию памятника возложили цветы.

Город Суворов расположен в 87 км от Тулы. Население составляет около 18 тыс. человек.