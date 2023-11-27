Спасательная операция проводилась накануне поздним вечером.

Трое молодых людей отправились на обследование пещеры, но двое из них — парень и девушка — не смогли удержаться на отвесном и скользком глиняном рельефе и скатились на глубину. Оставшийся наверху их 19-летний товарищ сумел дозвониться спасателям.

"Он рассказал, что девушка при падении получила травму ноги и не может самостоятельно передвигаться, в то же время глина уберегла их от серьёзных травм и смягчила падение. Для доступа к пострадавшим потребовалось около 30-ти метров верёвки, у туристов же было с собой только 20 метров верёвки и один жумар (альпинистское крепление на веревке) на троих", — отмечается в сообщении.

Спасатели спустились вниз, надели на потерпевших спелеологические обвязки, а затем с применением альпинистского снаряжения организовали их подъем на поверхность.

В общей сложности они провели в пещере около семи часов. После осмотра и помощи, оказанной врачами "скорой помощи", туристы приняли решение возвращаться домой.