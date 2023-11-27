Площадь новой охраняемой территории превышает 6 тыс. га.

"Лиственница-исполины, гипсовые каньоны вдоль русла Северной Двины, карстовые пещеры, редкие и краснокнижные виды растений и животных и многие другие ценные природные объекты природного парка являются привлекательными ресурсами для современных межотраслевых исследований, геоинформационного мониторинга, экологического туризма, которые в XXI веке активно развиваются как на региональном, так и международном уровне", — отмечается в постановлении.

В документе подчеркивается, что по богатству карстовых элементов, вписанных в в рельеф и придолинный ландшафт, "природный парк занимает уникальное положение среди других карстовых массивов, расположенных в речных долинах Европейского Севера".

Кроме того, на территории нового парка выявлены редкие и эндемичные виды растительного и животного мира, внесенные в Красную книгу Поморья.