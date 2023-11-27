"По состоянию на 8:00 без электричества остаются около 400 000 человек. Из-за непрекращающегося урагана часть сетей была повреждена повторно. Поваленные деревья затрудняют доступ к неисправным объектам энергетики", — говорится в сообщении.

Предприятие уточняет, что по состоянию на 1:00 понедельника без энергоснабжения в республике оказались около 499,4 тыс. человек, ветер повредил шесть линий электропередачи 110 кВ, восемь ЛЭП 35 кВ, около 200 ЛЭП 6-10 кВ, 3900 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

Сейчас аварии на сетях ликвидируют 183 аварийно-восстановительные и оперативно-выездные бригады.

"Энергетики в первую очередь устраняют повреждения на высоковольтных линиях и запитывают социальные объекты, при необходимости используя генераторные установки", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации вводится в ряде муниципалитетов Крыма, пострадавших в результате шторма.

В Крыму и Севастополе с воскресенья действует штормовое предупреждение из-за ураганного ветра с порывами до 40 м/с. Власти собрали оперативные штабы, понедельник объявили выходным днем.

В ряде городов подтопило дома и курортную инфраструктуру, дороги, повалило деревья и сорвало крыши.

В Крыму один человек погиб, семеро — пострадали, в Севастополе госпитализированы трое.