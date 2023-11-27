«Как сообщили крупные туроператоры, специализирующиеся на внутреннем туризме, жалоб или обращений от туристов с просьбой досрочно прервать отдых не было. Они пережидают непогоду в своих отелях», — говорится в сообщении.

По данным АТОР, на курортах Черноморского побережья России отдыхают сейчас 50-70 тыс. организованных туристов.

В Крыму и Севастополе с воскресенья действует штормовое предупреждение из-за ураганного ветра порывами до 40 м/с. Власти собрали оперативные штабы, понедельник объявили выходным. В ряде городов подтопило дома и курортную инфраструктуру, дороги, повалило деревья и сорвало крыши. На полуострове один человек погиб, семь пострадали, в Севастополе госпитализированы трое. Около 500 тыс. человек остались без света.

На Черноморском побережье Краснодарского края с 25 ноября также бушует непогода — смерчи, ливни, грозы и сильный ветер. На Черном море — сильный шторм с высотой волн до 6-7 метров. Ветром повалило десятки деревьев, есть разрушения на железной дороге, пострадали крыши домов. В воскресенье часть самолетов ушли на запасные аэродромы.